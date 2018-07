Dona da Nextel oferecerá novos iPhones 5S e 5C no Brasil A NII Holdings, que fornece serviços de telecomunicações da marca Nextel na América Latina, disse que passará a oferecer o seus clientes no Brasil os novos iPhones da Apple 5S e 5C, levando suas ações para uma alta de 25 por cento antes da abertura do pregão.