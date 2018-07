Dono de jornal é morto em Santa Helena (PR)

A delegacia de Polícia informou na manhã de hoje que o atirador já tinha sido identificado, mas estava foragido. Imagens da câmera de segurança da distribuidora ajudaram no trabalho. A expectativa é que ele se apresente amanhã. O nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com o investigador José Carlos Biguelini, as primeiras informações são de que o empresário e o acusado bebiam juntos em um bar momentos antes do crime. Ele foi morto por volta das 19 horas, enquanto bebia e conversava com amigos. Um carro aproximou-se e, de dentro, saiu uma pessoa que lhe desferiu os tiros. Moura morreu na hora.

Além de sócio do jornal, tinha atuação política na cidade de cerca de 23,4 mil habitantes. Ele já presidiu o diretório municipal do PSDB e chegou a ocupar o cargo de secretário de Administração na gestão anterior. O corpo seria sepultado no fim da tarde de hoje em Missal, município vizinho.