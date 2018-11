No dia 9 de abril, o motoboy discutiu com outros três homens por causa do roubo de uma bicicleta, quando duas viaturas chegaram no local. Um PM teria dado um soco em Santos, que revidou a agressão. Em seguida, o motoboy foi algemado, e levado para o quartel. Santos foi levado ao Pronto-Socorro de Santana, mas chegou morto no hospital.