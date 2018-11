Dupla é presa em SP ao se perder na fuga e pedir ajuda

Na casa ao lado do condomínio, os criminosos, um deles com uma arma de fogo, renderam três moradores e avisaram que estavam a procura de uma mala com dinheiro, onde a família guardaria suas economias conseguidas por meio da venda de marmitas. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Sede do Guarujá, os quatro ladrões fugiram por um matagal atrás do imóvel ao perceberem a aproximação da polícia, que havia recebido uma denúncia de roubo. Os agentes realizaram buscas nas proximidades, porém sem sucesso.

No entanto, três horas depois, a família ouviu gritos como "vem me buscar" e "tô aqui" vindos do matagal e acionou a polícia novamente. A PM então localizou o estudante Ailton Fortunato da Silva, de 20 anos, e um adolescente de 14 anos. Eles confessaram o crime e foram encaminhados para a Cadeia Pública anexa ao 1º Distrito Policial (DP) do Guarujá. Segundo uma das vítimas, a dona de casa Maria José da Silva Costa, de 42 anos, os suspeitos afirmaram que estavam escondidos em um chiqueiro porque haviam se perdido dos dois companheiros e não conseguiram achar o caminho para fugir.