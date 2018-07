Dupla Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 2,85 mi O prêmio da Dupla Sena acumulou novamente e pode chegar a R$ 2,85 milhões no próximo sorteio, na sexta-feira (14/06). Nenhuma aposta acertou os números da faixa principal do concurso 1.184. Um apostador acertou as seis dezenas da segunda faixa e vai receber R$ 207.485,21. O sorteio foi realizado na noite de ontem (11/06) em Jacutinga (MG). As dezenas sorteadas foram: 03 - 06 - 07 - 13 - 23 - 42 (primeiro sorteio) e 07 - 11 - 19 - 20 - 38 - 49 (segundo sorteio). (AE)