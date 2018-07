Dutra registra três pontos de congestionamento Quem viaja para o Rio de Janeiro ou para São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra enfrenta nesta tarde alguns trechos de congestionamento nas regiões de São José dos Campos (SP), de Nova Iguaçu (RJ) e na chegada da capital fluminense. Segundo a Nova Dutra, administradora da rodovia, não houve nenhum acidente neste sábado que antecede o Natal. O motivo seria apenas o excesso de veículos. Apesar do tempo e visibilidade bons, logo ao sair do Rio de Janeiro, o motorista encontra um engarrafamento. No sentido RJ-SP, o primeiro trecho de congestionamento ocorre entre os kms 164 e 168. Nesse mesmo sentido, na região de São José dos Campos, o trânsito encontra-se complicado devido a obras de pintura de faixa em uma das pistas da rodovia. A pista parcialmente interditada somada ao excesso de veículos provoca congestionamento entre os kms 150 e 158. No sentido SP-RJ, o trânsito ocorre entre os kms 175 e 171, em Nova Iguaçu. Apesar da boa visibilidade, o tempo encontra-se encoberto na região.