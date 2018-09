Economia global se recupera mais rápido do que o esperado, diz G20

Os ministros das Finanças do G20, grupo dos 20 países mais industrializados do mundo, disseram neste sábado que a economia vem se recuperando da crise global mais rápido do que o esperado, embora existam ainda grandes desafios.

O grupo disse que os déficitis orçamentários excessivos devem ser combatidos imediatamente.

"A instabilidade recente dos mercados financeiros nos lembra dos significantes desafios que permanecem e ressaltam a importância da cooperação internacional", disse a declaração final do encontro ocorrido na Coreia do Sul.

Eventos recentes "mostraram a importância de finanças públicas sustentáveis".

Imposto

A declaração afirma ainda que o setor financeiro deve fazer uma "contribuição justa e substancial" a futuros pacotes de resgate financeiros, mas não mencionou um imposto específico a bancos.

A tese de um imposto sobre bancos é defendida por EUA e a União Europeia, mas oposta por países emergentes como o Brasil e desenvolvidos como Canadá e Austrália.

A declaração sinaliza diretrizes mais rígidas a respeito da quantidade de capital que os bancos devem manter em reserva.

Os ministros também pediram por mais transparência, regulamentação e supervisão para os fundos hedge, agências de crédito, práticas indenizatórias e transações de derivativos.

O encontro é uma prévia do encontro do líderes do G20 em Toronto, Canadá, entre 26 e 27 de julho.