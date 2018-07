El Clon X O Clone

El Clon, versão hispânica de O Clone, parceria da Globo com a Telemundo, já supera a original em audiência no exterior, mas ainda faz cócegas nas grandes telenovelas deste disputado mercado.

A trama, grande aposta da Globo na produção de seus folhetins lá fora, estreou no dia 15 de fevereiro, obtendo 7 pontos de audiência no horário, sendo vista por uma média de 1,4 milhões de espectadores. A Globo comemorou, a parceira internacional também, afinal, a produção de US$ 20 milhões superou a audiência do folhetim original, exibido em 2002 na Telemundo, com um público máximo de 1,2 milhões de espectadores por capítulo.

Em sua segunda semana no ar, El Clon chegou a elevar o share da Telemundo nos Estados Unidos no horário de 14% para 21 %.

Mesmo assim, a imprensa internacional ainda espera mais da Jade da vez. Tramas de êxito nesse mercado, como Un Gancho Al Corazón e Cuidado com El Ángel chegaram a casa dos dois dígitos de audiência nos EUA.

A prova de fogo de El Clon no lá fora segue esta semana, com a estreia da trama no México, pelo canal Galavisión.