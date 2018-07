El Negro diz que comprou regalias em presídio de SP

Essa foi a terceira vez que El Negro relatou o esquema de propina na prisão. Nas outras duas vezes, ele havia sido ouvido na Penitenciária de Avaré - na primeira por policiais corregedores e promotores de Justiça e na segunda, por integrantes da Corregedoria da Secretaria da Administração Penitenciária.

Ao saber da denúncia, o secretário Lourival Gomes foi pessoalmente fazer uma blitz no CDP, na semana passada, para tentar surpreender o esquema - a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não informou o que foi constatado na visita. Também não foram divulgados os valores que teriam sido pagos pelo traficante aos agentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.