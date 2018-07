Em greve, guardas civis protestam no centro de SP Um grupo de guardas civis, que entraram em greve à meia-noite de hoje, está reunido desde às 6 horas na sede da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. A categoria fará manifestação em frente à Prefeitura. Entre as exigências, os guardas reclamam reposição de perdas salariais, aumento em 140% das gratificações (espécie de bônus por serviço prestado) e melhoria nas condições de trabalho, como limpeza de áreas públicas e fornecimento regular de uniformes.