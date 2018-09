Em SP, 18 mil presos são liberados no Dia das Mães

Pelo menos 18 mil presos do regime semi-aberto no Estado de São Paulo começaram a deixar a prisão, para passar o Dia das Mães em casa com a família. A saída temporária é autorizada pela Justiça e prevista na Lei de Execuções Penais (LEP). Em igual período do ano passado, 15.507 detentos foram beneficiados com a medida. Porém, 727 ou 4,7% não retornaram à prisão de origem e foram considerados evadidos do sistema prisional. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) testa o uso de tornozeleiras para monitorar, eletronicamente, os presos beneficiados.