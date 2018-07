Em SP, CET multa cerca de 70 mil veículos poluidores

A CET tem 193 radares espalhados pela cidade com o Sistema de Leitura Automática de Placas (LAP), que também fiscalizam veículos que não passaram pela IVA.

Quem comete a infração ambiental não recebe pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas paga multa de R$ 550. Os recursos obtidos com essas multas são revertidos para o Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A ideia é o fundo ser utilizado pela Secretaria Municipal de Transportes (SMT) para diminuir a poluição dos veículos e as emissões de gases causadores do efeito estufa.