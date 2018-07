Em SP, homem deixa carro em movimento com filhos dentro

A fuga ocorreu no momento em que agentes da Polícia Miliar suspeitaram do homem durante uma ronda de rotina na estrada Mogi-Bertioga, no Jardim Primavera. O homem, segundo a polícia, é conhecido como Gordinho. Uma das crianças teria puxado o freio de mão, disseram os policiais que atenderam a ocorrência, evitando que o veículo batesse em um poste.

Na residência do suspeito a polícia encontrou drogas. As duas crianças foram entregues a parentes. O homem já tem passagem pela polícia acusado de homicídio e tráfico de drogas. Mas ele ainda não foi encontrado.