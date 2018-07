Em SP, menino de 10 anos vai à escola com arma do pai Um revólver calibre 22 foi encontrado, no início da noite d eontem, com um menino de 10 anos na Escola Estadual Padre Giuseppe Pisoni, na Vila Lopes, em Rio Grande da Serra, no Grande ABC, São Paulo. A Polícia Militar informou que o motorista da van escolar que transportava as crianças foi quem informou à direção da escola que o garoto estaria armado.