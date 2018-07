Email de sogra criticando 'falta de modos' de nora vira sucesso na internet

O que nasceu como uma rusga familiar virou piada nacional na Grã-Bretanha depois que o email de uma mulher repreendendo os supostos modos "grosseiros" de sua futura nora foi parar na internet.

Carolyn Bourne, 60, proprietária de uma fazenda de rosas de Devon, na costa oeste da Inglaterra, está sendo chamado de "sogra dos infernos" desde que o seu puxão de orelha na nora Heidi Withers, 29, se transformou em viral na internet, foi notícia em praticamente todos os jornais britânicos e virou alvo de debate em programas matinais de TV nesta quinta-feira.

Bourne descreve os modos de Withers como "espantosos na grosseria e na falta de graciosidade" e diz que, para ser aceita na família, a nora precisa "procurar as recomendações de especialistas o mais rapidamente possível".

O e-mail foi escrito após uma visita de Withers e seu noivo, Freddie, na casa de Bourne, em Devon. "Já está na hora de alguém lhe explicar sobre bons modos. Os seus obviamente não existem, sinto pena de você", escreve a sogra.

A mensagem foi encaminhada pela nora para algumas amigas, que por sua vez a enviaram a outras pessoas, que por sua vez passaram o e-mail adiante e assim sucessivamente, até que o texto se transformou em viral e caiu no conhecimento geral do público.

Reproduzindo trechos do e-mail, como fizeram outros meios de comunicação britânicos, o jornal "The Independent" resumiu o espírito das reportagens que têm circulado no país sobre o caso: "O casamento já ia ser difícil. Agora promete ser excruciante".

Leia trechos do email:

"Eis alguns exemplos da sua falta de modos:

Quando estiver hospedada na casa alheia, não declare o que você come ou não come, a não ser que tenha alguma alergia.

Não comente que não teve comida o suficiente.

Não comece antes de todo mundo. Não se sirva novamente sem ser convidada por seu anfitrião.

Quando hospedada na casa de alguém, não fique na cama até o fim da manhã se a casa se levanta cedo - siga as normas da casa.

Em nenhum momento ofenda a família da qual você está prestes a fazer parte, e definitivamente não em público.

Você normalmente chama as atenções para si. Talvez deva se perguntar por quê.

Ninguém se casa em um castelo a não ser que more nele. É um comportamento ostentoso, de celebridade.

Entendo que seus pais não possam contribuir muito para pagar os custos do seu casamento. (Não há nada de errado nisso, exceto que o costume é tal que se presume que eles tivessem poupado ao longo dos anos para os casamentos de suas filhas.)

Se esse for o caso, seria delicado rever as suas expectativas e ter um casamento mais modesto, de acordo com a renda de ambos.

Pode-se pensar que Heidi Withers esteja se dando tapinhas nas costas por ter fisgado um jovem tão bom partido. Tenho pena de Freddie."