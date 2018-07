Encontrada a 25ª vítima da tromba-d'água em Itaoca Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira (27) o corpo da 25ª vítima da tromba-d''água que atingiu Itaoca, o Alto Ribeira (SP), no dia 13. A identificação do corpo de Camila Carla Barbosa Franco, de 19 anos, que estava na lista dos desaparecidos, foi feita por familiares.