Encontrados 2 corpos de vítimas de naufrágio no ES Dois dos dez corpos que estavam desaparecidos desde a madrugada de sábado, após um naufrágio em Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo, foram localizados na manhã de hoje. Os mergulhadores da Marinha encontraram os corpos dentro do casco do barco de pesca catarinense Estrela do Mar IV, nas águas entre as cidades de São Mateus e Conceição da Barra. Segundo a Marinha, os corpos serão transportados para a Capitania dos Portos do Estado para depois serem encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).