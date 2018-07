Entregador de frangos ferido no MA é operado em GO

Os médicos que tratam dele desde a transferência, feita num jatinho vindo do Maranhão a capital de Goiás, no dia 8, avaliam com cautela a evolução do quadro. O boletim médico indica que o paciente, que teve 72% do corpo queimado, mantém o quadro estável, ainda que grave, após duas operações na capital para remover pele das lesões que sofreu.

Cruz abraçou a menina Ana Clara Santos Souza, 6 anos, tentando ajudar a apagar o fogo que feria a criança, atingida por álcool e as chamas durante um ataque criminoso a um dos ônibus do transporte coletivo de São Luís. Na capital goiana, a irmã do entregador de frangos, Assunção da Cruz Neves, acompanha apreensiva o tratamento prestado pelo Hospital-Geral de Goiânia Alberto Rassi (HGG), que atende Cruz após um pedido especial da Secretaria de Saúde do Maranhão. O entregador tem cinco filhos e o gesto solidário é tratado com orgulho pelos parentes como um ato de heroísmo.

O boletim médico afirmava no início da tarde desta segunda que Ronny da Cruz está consciente, respirando sem aparelhos, com pressão arterial normal, no isolamento do CTI. O responsável pelo CTI do hospital, Rafael Rabahi, afirmou que o paciente suportou bem a segunda cirurgia e que os médicos se concentram em mantê-lo estável, usando para iso reposição de proteínas e sangue e um controle acurado do padrão respiratório. Durante a cirurgia, foi removida a pele atingida pelo fogo. Os médicos avaliam a necessidade de enxertos nas lesões mais profundas. Ronny da Cruz também pode ser transferido para o Hospital de Queimaduras de Goiânia, referência nacional nesse tipo de tratamento.