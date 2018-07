ENTREVISTA-Royalty da mineração dobraria, mas teria compensação

Mas técnicos também estudam uma eventual redução de outros impostos na indústria mineradora para não prejudicar a competitividade das companhias, afirmou à Reuters nesta quarta-feira o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão.

"Em princípio há uma possibilidade de se propor que o valor cobrado hoje, que é de 2 por cento em média, avance para 4 por cento. Mas essa ainda é uma hipótese, não há uma decisão", disse o ministro em seu gabinete, em Brasília.

Lobão, porém, destacou que o governo não quer, com isso, prejudicar a competitividade das exportações de minério. A redução de algum outro tributo --a ser escolhido pelo Ministério da Fazenda, segundo Lobão, pode ser a solução.

"Por isso a Fazenda está sendo acionada. A Fazenda está analisando o mix de impostos que incide sobre o setor", acrescentou Lobão, comentando a ideia de desonerar algum outro imposto ao mesmo tempo em que o royalty venha a subir.

Apesar de dizer que ainda não há definição, o titular do ministério afirmou que o governo "quer acelerar essa decisão".

O Brasil estuda há algum tempo mudanças no marco regulatório da área mineral, a exemplo do que fizeram alguns outros países no mundo, onde governos buscam aumentar os ganhos em meio aos crescentes lucros das grandes companhias mineradoras.

VALE E PETROBRAS

O ministro afirmou que ainda não houve avanço na discussão com a Vale sobre uma cobrança do governo de aproximadamente 5 bilhões de reais referente à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), o royalty do setor, com a qual a empresa discorda do valor. Lobão afirmou que a questão poderá ser encaminhada à Justiça.

"Não chegamos a nenhum acordo, nenhuma conclusão. Não podemos dispensar tributos, e a Vale insiste que não deve", afirmou.

"Eu tratei do assunto com o novo presidente da Vale (Murilo Ferreira), que prometeu fazer um reestudo do assunto e me dar uma resposta com rapidez. Se isso não ocorrer, a questão terá de ser judicializada", acrescentou Lobão sem mencionar prazos.

O ministro também comentou sobre o plano de investimentos da Petrobras para 2011 a 2015, afirmando que a companhia reduziu o valor total dos gastos para cerca de 224 bilhões de dólares e propôs cortes em projetos. O conselho de administração, segundo ele, pediu novas opções sobre os cortes.

"Na segunda reunião (em que o plano foi discutido com o Conselho) eles baixaram o valor indicando algumas obras para efeito de corte. O conselho mandou reestudar e trazer novas opções para que se possa decidir", disse o ministro, que não integra o Conselho de Administraçaã da Petrobras.

O ministério de Minas e Energia é representado no colegiado pelo secretário-executivo de Lobão, Márcio Zimmermann.

Lobão fez questão de ressaltar que a não aprovação do plano pelo Conselho nas duas últimas reuniões não significa que há uma crise política na empresa. "Não há nenhum choque entre o conselho e a Petrobras", disse.

PRÉ-SAL

Lobão afirmou ainda que o governo não tem muita pressa para ofertar em leilões as áreas de exploração no pré-sal.

"A pressa não é tão grande. Nós temos a 11a rodada que contemplou inúmeros blocos. As petroleiras estão na fase ainda de início de exploração de blocos anteriores, inclusive na área do pré-sal, pelo regime de concessão antigo", afirmou.

"De sorte que nossa pressa existe no sentido de preparar as condições para a exploração (...). A pressa existe por essas razões, e não para propriamente leiloar amanhã os blocos".

Lobão, porém, acredita que ainda há tempo para realizar o primeiro leilão de áreas do pré-sal sob o modelo de partilha até o fim do ano.

Para isso, entretanto, o governo precisa costurar um acordo entre os governos dos Estados produtores e os não-produtores em torno da distribuição dos royalties.

"Não está tão fácli resolver isso", reconheceu o ministro.

Sobre a pressão no Congresso para derrubar veto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à proposta de distribuição mais igualitária dos royalties --que prejudicaria os maiores produtores, Rio de Janeiro e Espírito Santo-- Lobão disse que, se o veto for derrubado, o governo recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF).