Equipes já resgataram 17 corpos de vítimas do voo 447 As equipes de busca já resgataram um total de 17 corpos de vítimas do acidente do Airbus da Air France, voo AF 447. Segundo informou na noite de hoje o tenente-coronel da Aeronáutica Henry Munhoz, também foram localizados dezenas de componentes estruturais das aeronaves. A fragata Constituição, da Marinha brasileira, está transportando nove desses corpos para Fernando de Noronha e a previsão de chegada é terça-feira. Quatro dessas vítimas são do sexo masculino, quatro do sexo feminino e uma ainda não teve o sexo identificado.