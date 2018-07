Equipes retomam resgate em pedreira de Santos-SP

O acidente ocorreu numa pedreira localizada na Rodovia Rio-Santos, área continental da cidade. Na quarta-feira, uma nova avalanche de terra, registrada por volta das 9 horas, prejudicou o avanço do trabalho de resgate. Geólogos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) foram ao local para analisar a maneira mais segura de socorrer as vítimas.

Ontem, o IPT usou um equipamento que detecta metais para tentar localizar os veículos em que os trabalhadores estavam no momento do deslizamento. Segundo o instituto, esse procedimento permite reduzir a área de buscas e agilizar a ação de resgate.