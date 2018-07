Erro de digitação em GPS faz turistas errarem caminho em 650 km

Um erro de digitação no aparelho de localização por satélite GPS fez com que um casal de turistas suecos que pretendia dirigir até a ilha de Capri, que fica no golfo de Nápoles, na Itália, acabasse chegando na pequena cidade industrial de Carpi, que fica no norte do país.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o casal de turistas – ambos com cerca de 50 anos de idade – saiu da cidade de Veneza e confiou que o aparelho de GPS os guiaria pelo caminho mais curto até a ilha.

No momento em que foram digitar o nome de seu destino no aparelho, no entanto, acabaram trocando a posição das letras "r" e "p", o que fez com que o GPS indicasse o caminho da cidade no norte do país, que fica a cerca de 650 km de distância de Capri.

Aparentemente ignorando o fato de Capri ser uma ilha, os dois estavam convencidos que haviam chegado ao local, e procuraram um escritório turístico para se informarem sobre como chegar à Gruta Azul, um famoso ponto turístico da ilha.

Segundo o La Repubblica, no primeiro momento, o operador do escritório turístico pensou que eles estivessem procurando uma pizzaria ou restaurante com este nome, até perceber o engano.

Após ser informado sobre o erro, o casal entrou no carro novamente e seguiu em direção até a ilha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.