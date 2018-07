Escola cancela aula após morte por meningite A Escola Nossa Senhora das Graças, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador, onde estudava uma menina de 11 anos que morreu de meningite C no sábado, não abriu ontem. Apenas técnicos da Secretaria Municipal de Saúde visitaram as instalações para avaliar a necessidade de aplicar quimioprofilaxia em alunos e professores. As aulas devem voltar hoje.