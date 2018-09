Escola é multada por barrar aluno com cabelo moicano Um aluno do Colégio Ari de Sá Cavalcante, em Fortaleza, receberá R$ 3 mil por ter sido impedido de entrar na escola por causa do seu corte de cabelo no estilo moicano. A decisão é da 7.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE). O colégio recorreu de sentença de agosto de 2009, que tinha fixado a indenização em R$ 10 mil.