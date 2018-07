Estação de Cumbica fica a 2 km de principais terminais

A construção, cujo edital foi lançado nesta quinta-feira, deve começar em março de 2013 e ser concluída 18 meses depois, portanto, depois da Copa do Mundo de futebol, que ocorrerá em junho e julho de 2014. São Paulo sediará a abertura do evento esportivo.

Como a Estação Aeroporto será feita a mais de 2 km dos principais terminais, a concessionária que administra o local, o GRU Airport, garantiu que implementará um sistema de transporte interno confortável para que os passageiros e funcionários possam se locomover com rapidez dentro do sítio aeroportuário.

O mais provável é que seja um monotrilho suspenso, parecido com o dos parques de diversão da Disney World, nos Estados Unidos. A comparação foi feita pelo presidente do GRU Airport, Antônio Miguel Marques. Ainda de acordo com ele, esse modal ficará pronto antes do trem da CPTM. A entrega foi prometida pelo executivo para o dia anterior à inauguração da estação de trem, no segundo semestre de 2014. A construção desse meio de transporte deve começar em junho ou julho do ano que vem.

Originalmente, o governo do Estado pretendia montar a estação dentro do aeroporto, perto dos terminais 1 e 2. O local escolhido, segundo Jurandir Fernandes, secretário dos Transportes Metropolitanos, era o estacionamento. Mas a concepção mudou depois da chegada do GRU Airport ao comando da administração de Cumbica.

Marques defendeu a alteração da estação para o lado do terminal 4. "A ideia é que esse local será uma grande estação que, no futuro, vai concentrar a chegada não só dessa linha, mas de metrô e do trem de alta velocidade, que são projetos que estão previstos, no médio prazo, para chegarem ao aeroporto."

A Linha 13-Jade, que sairá da Estação Engenheiro Goulart, em São Paulo, terá 11 km e uma estação intermediária, a Guarulhos-Cecap, perto do Parque Cecap. Ela será entregue ao mesmo tempo do restante da linha, algo que, inicialmente, vinha sendo descartado pelo governo do Estado. A intenção, há alguns meses, era priorizar a ligação com o aeroporto, com vistas à Copa do Mundo. Agora, esse plano foi abandonado.

Bagageiros

Oito trens circularão pela Linha 13. Eles terão bagageiros em todos os vagões, que serão abertos entre si, permitindo que os passageiros possam circular por todo o trem. No total, 120 mil usuários deverão passar pela linha a cada dia. A estimativa da gestão Alckmin é que a viagem de um passageiro do sistema entre as estações Brás, na região central de São Paulo, e Aeroporto dure 35 minutos, já considerando as conexões necessárias.

No futuro, a Linha 13 poderá ser estendida até o bairro guarulhense de Vila São João, ao lado do aeroporto, afirmou Alckmin. A cidade de Guarulhos, a segunda maior do Estado, ainda não tem conexão ferroviária. A linha também deverá chegar ao Brás.

O prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida (PT), afirmou, no evento de lançamento do edital da Linha 13, que a prefeitura construirá um anel viário no entorno do aeroporto. As obras devem começar em 2013 e serem concluídas dois anos depois. Além disso, Almeida disse que estuda implantar um sistema de veículo leve sobre trilhos (VLT), espécie de bonde moderno, ligando a parte oeste da cidade à região do aeroporto, passando pelo centro. A obra deve receber recursos da União, mas ainda não tem prazo para começar.

Ainda sobre a Linha 13-Jade, o secretário Jurandir Fernandes afirmou que totens para fazer check-in das companhias aéreas poderão ser instalados nas estações de trem, para agilizar o processo de embarque. A tarifa dessa linha será igual à cobrada no restante do sistema da CPTM. A passagem, hoje, custa 3 reais, mas deverá aumentar até a abertura desse ramal.

Paulistas e mineiros

A política também tomou conta da entrevista à imprensa concedida por Alckmin no aeroporto. Questionado sobre quem ele acha que deve ser o próximo presidente do PSDB, ele desconversou. "Primeiro tem que eleger os diretórios municipais. Depois, os delegados elegem os diretórios estaduais e, finalmente, o diretório nacional."

Depois, perguntado sobre a pré-candidatura tucana à Presidência da República do mineiro Aécio Neves, disse, em tom de brincadeira: "Você tem algo contra os paulistas? Por que excluir os paulistas?"