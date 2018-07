Estação Francisco Morato da CPTM é interditada O trecho entre as estações Francisco Morato e Baltazar Fidelis da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está interditado nos dois sentidos, desde o início da madrugada desta terça-feira. Segundo a CPTM, a interdição aconteceu devido à queda de uma viga de uma futura passarela para pedestres do novo terminal de ônibus, construído pela Prefeitura de Francisco Morato, que atingiu os cabos de rede aérea, que alimentam a energia no trem. A viga estava em um guindaste. A Companhia implementou a operação Paese e distribuiu 50 ônibus entre as estações para servir ao público no trecho. O uso de qualquer um dos ônibus colocados em regime de emergência não será cobrado. Não há previsão para a liberação. Os trechos Jundiaí-Francisco Morato e Baltazar Fidelis-Luz estão funcionando normalmente. O intervalo entre as estações comprometidas é de 10 minutos.