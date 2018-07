'Estadão Noite' traz edição especial sobre os protestos no Brasil

O "Estadão Noite", exclusivo para tablets que rodam os sistemas operacionais iOS e Android, traz hoje uma edição especial sobre os protestos que pararam São Paulo nos últimos dias. São seis artigos que analisam as manifestações, o comportamento da polícia e os impactos na vida das cidades e do País dos protestos que tomam conta do Brasil. A edição traz ainda uma seleção de 15 fotos com as melhores imagens das manifestações de hoje e de ontem.

A professora da USP Maristela Basso analisa, em seu artigo, a importância dos protestos para a vida nacional. Segundo ela, a indignação que toma conta das ruas nasce das injustiças, dos desenganos, da hipocrisia e da falta de acesso à educação e saúde.

O cientista político Celso Roma comenta, em seu texto, a justiça das reivindicações frente à maneira de reivindicar adotada pelos manifestantes. Para ele, é preciso ter calma e pés no chão neste momento - é preciso saber reivindicar para que o movimento não se esvazie.

O doutor pela USP e ex-secretário de Segurança de Guarulhos, Guaracy Mingardi, fala sobre como a truculência policial e o despreparo são ingredientes que, desde o início, acabaram favorecendo a expansão das manifestações por todo o País.

Renan Quinalha, advogado e autor do livro Justiça de Transição: contornos do conceito fala sobre a falta de canais de diálogo por parte das autoridades e a violência policial, que vêm marcado os protestos.

Humberto Dantas, professor e cientista político do Insper, comenta a diversidade das inspirações dos protestos e as não-reações da classe política.

O jornalista Marcelo de Moraes, diretor da Sucursal Brasília do 'Estado', fala sobre um tema inseparável das urnas nas próximas eleições: a "não política", que ganhou as ruas, sem partidos, e vai chegar forte na campanha eleitoral.

