Estados do Sul querem protocolo único da gripe suína Os Estados do Sul do País vão pedir ao Ministério da Saúde que proponha ao Paraguai, Argentina e Uruguai a unificação dos protocolos de identificação da gripe suína. Os três Estados também vão pedir autorização para seus laboratórios fazerem os testes de identificação do vírus da influenza A(H1N1).