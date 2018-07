Estrutura era 'precária' em baile funk no RS, diz perita A causa do desabamento de parte do piso do salão onde ocorria um baile funk no dia 21 de junho, na zona leste de Porto Alegre, foi o dimensionamento errado das armaduras de sustentação da laje. A conclusão da perícia foi apresentada hoje pela delegada Silvia Regina de Souza. "O fato foi desencadeado pelo peso das pessoas que pulavam, mas a estrutura era precária e poderia ruir mesmo com aglomerações muito menores."