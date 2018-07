EUA e aliados realizam ataques aéreos contra Estado Islâmico na Síria e no Iraque Os Estados Unidos e seus aliados realizaram 17 ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, em um período de 24 horas nas últimas incursões diárias contra os militantes, informou comunicado da Força Tarefa Conjunta.