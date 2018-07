EUA querem incentivar visita de turistas brasileiros

O ministro enfatizou que os EUA também estão interessados em ampliar o fluxo de turistas americanos no Brasil. Da mesma forma, citou lugares "bonitos" do País, como Rio de Janeiro e Amazônia, que pretender conhecer na próxima viagem ao Brasil. Salazar comentou que o presidente Barak Obama passou a ele uma missão, que é aumentar o fluxo de turistas nos Estados Unidos e, nesse contexto, afirmou, o Brasil tem papel importante. "O Brasil é grande parte desse futuro", disse. "O presidente já demonstrou seu interesse em ampliar o relacionamento com o Brasil."

Minutos depois, em nova entrevista, agora com a presença de empresários brasileiros, Salazar reiniciou o contato com a seguinte frase: "Bem-vindo aos Estados Unidos todos os brasileiros." O convite foi feito em espanhol. O ministro disse que não dominava o português, mas que falava bem o espanhol e que, por isso, resolveu arriscar um primeiro contato nessa língua.

"Em nome do povo americano, tenho a custódia para mostrar os recursos naturais americanos. Temos um tesouro", disse, voltando a falar em inglês e a fazer propaganda turística dos Estados Unidos. Ele salientou que, quando os brasileiros chegam ao país, os números são sempre recordes.

O ministro comentou também sobre a parceria dos dois países em relação à produção energética. "A senhora (Dilma) Rousseff disse que a energia do Brasil é um passaporte para o futuro do povo brasileiro e vamos ajudar na melhor maneira possível", disse.

Sorrisos nos aeroportos

Salazar disse ainda que os Estados Unidos estão focados em agilizar o processo de ingresso de turistas brasileiros no País. "Esperar três ou quatro meses para conseguir visto é grande impedimento para a viagem. As pessoas não vão esperar tanto tempo - e acaba sendo uma despesa extra. Se gasta muito dinheiro só para conseguir visto", comentou.

Por isso, segundo ele, foi tomada a decisão de reabrir consulados em Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). Além disso, o ministro quer que o brasileiro tenha a experiência de ser bem tratado nos Estados Unidos. "Queremos ver sorrisos nos rostos das pessoas que trabalham nos aeroportos", disse, como exemplo.