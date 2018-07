Ex-BBB sofre acidente de carro e é internado em SP O ex-BBB Fernando Fernandes está internado no Hospital São Paulo desde a manhã de sábado, quando sofreu um trauma grave na coluna vertebral após um acidente de carro. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital hoje, Fernandes passou por exames neurológicos e de imagens e foi submetido a tratamento medicamentoso e cirúrgico para descompressão da medula e fixação da coluna. O ex-BBB está consciente e respira sem ajuda de aparelhos, porém, ainda não é possível definir se ele vai ficar com sequelas.