Ex-especialista em bombas é acusado de explodir carro com esposa

A polícia de Kent, na Inglaterra, indiciou em ex-especialista em bombas do Exército britânico por tentativa de assassinato, após uma explosão que deixou sua mulher gravemente ferida na sexta-feira passada.

A bomba explodiu no carro de Victoria Fabian, de 32 anos, que estava estacionado próximo à sua casa, no vilarejo de Vigo. Ela, grávida, e o filho de oito anos estavam no veículo, mas o menino escapou praticamente ileso.

Segundo jornais britânicos, seu marido, Nicholas, também de 32 anos, é ex-especialista em bombas e serviu no principal regimento de infantaria do Exército britânico.

Consultada pela BBC Brasil, a polícia de Kent disse que a informação "não estava errada".

Grávida

Segundo os médicos, o bebê que Victoria aguarda parece não ter sofrido nada, apesar de o carro ter sido destruído.

Victoria foi transferida para um hospital de Londres, onde os ferimentos de sua perna estão sendo tratados. Sua vida não está em perigo.

Na segunda -feira, sua família emitiu um comunicado dizendo: "No momento, toda nossa energia e atenção estão focados em apoiar Vicky e seus filhos. Vicky está no melhor lugar e já iniciou seu longo caminho rumo à recuperação".