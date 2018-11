Explosão no Conjunto Nacional deixa dois feridos Dois homens ficaram feridos no começo da tarde de hoje na explosão no mezanino do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Com queimaduras, as vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).A administração do Conjunto Nacional informou que a explosão ocorreu em um aparelho de ar condicionado aconteceu em uma academia de ginástica. Seis carros dos bombeiros foram enviados para o local.A explosão provocou a interdição de um trecho da Alameda Santos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a quadra entre a Rua Augusta e a Rua Padre João Manuel está bloqueada desde as 14h45 e não há previsão de normalização do tráfego. O trânsito está sendo desviado pela Avenida Paulista.