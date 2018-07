Exposição em Paris explora a história do cabelo

'Querido Cabelo'

Uma exposição em Paris explora a história e a importância do cabelo em várias épocas.

A mostra "Querido Cabelo", no museu Quai Branly até o dia 14 de julho de 2013, mostra a variação de comprimento, cores e penteados em várias épocas.

As fotos contam uma história que envolve sedução, emoção e castigo. Elas mostram o cabelo como uma ferramenta para comunicar estados como no caso de mulheres que tiveram as cabeças raspadas depois da Segunda Guerra Mundial como punição por terem se envolvido com alemães.

Além disso, a exposição também mostra também imagens de cabeças com cabelos, reduzidas por tribos indígenas do Equador e do Brasil.