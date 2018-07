Falsos policiais são presos ao tentar furar fila em SP Dois suspeitos foram presos em flagrante ontem ao tentarem se passar por policiais civis na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) em São Bernardo do Campo, município do Grande ABC paulista. Misael Messias Rocha e seu irmão, Samuel Messias Rocha, foram ao local para emplacar um carro e não quiseram esperar a vez na fila, alegando serem policiais, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Os funcionários desconfiaram e chamaram policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), que efetuaram a prisão. Misael, de 37 anos, e Samuel, de 35, usavam camisetas e coletes à prova de balas da polícia. Com eles também foram apreendidos documentos, distintivos, algemas e um revólver calibre 38. A dupla foi levada para o 3º Distrito Policial (DP) e será transferida para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.