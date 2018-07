Famílias de vítimas vão processar pilotos do Legacy Cinco famílias de vítimas do acidente aéreo ocorrido em 29 de setembro de 2006 entre um Boeing da Gol e um jato Legacy devem entrar amanhã com ação indenizatória por danos morais e patrimoniais na Comarca de Peixoto de Azevedo, em Mato Grosso, contra os norte-americanos Joseph Lepore e Jan Paul Paladino, pilotos do jato. A ação também envolve as empresas Embraer, Rayteon - fabricante de software de controle aéreo -, Lockheed Martin - que produz turbinas -, Execel Air e Honeywell - que fabrica transponder (aparelho que envia e recebe sinais, incluindo o tipo de avião e sua altitude, para outros aviões e as torres de controle).