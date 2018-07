FCStone eleva projeção de safra de soja do Brasil a 90,16 mi t

"A conclusão é baseada no clima favorável ao desenvolvimento da safra e na aproximação do período de colheita", afirmou a consultoria.

No Mato Grosso, principal Estado produtor nacional, "as condições da safra são excelentes e a produtividade poderá ser recorde".

A colheita de soja está em fase inicial em algumas áreas do Centro-Oeste.

A se confirmar a previsão, a colheita brasileira cresceria mais de 8 milhões de toneladas na comparação com a temporada passada, com uma forte expansão de área impulsionada pela lucratividade da oleaginosa, diante da forte demanda internacional.

"Ajustando as demais variáveis de oferta, a demanda doméstica deve ficar em torno de 40 milhões de toneladas em 2014, com exportações de 46,2 milhões, impulsionadas especialmente pela forte demanda chinesa", disse a consultoria.

"Isso leva a um estoque final de safra de quase 5,37 milhões de toneladas, o que representa 6,2 por cento do total disponível no início do ciclo, revertendo o aperto de dois anos seguidos."

No caso do milho, a consultoria elevou a previsão de safra para 72,44 milhões de toneladas, o que representa um aumento frente à estimativa de dezembro (71,88 milhões), mas uma queda de 10,57 por cento em comparação à safra recorde de 2012/13, de 81 milhões de toneladas.

A produtividade do ciclo de verão, por enquanto, foi mantida em 5,1 toneladas por hectare. Para a "safrinha" (segunda safra), estimou-se um rendimento de 4,76 toneladas por hectare, o que representa um aumento de produtividade em relação à estimativa de dezembro, de 4,67 toneladas por hectare, disse a consultoria.

(Por Roberto Samora; Edição de Gustavo Bonato)