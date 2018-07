Flip começa já com presença de escritores premiados

No ano passado, Tatiana conquistou o Prêmio São Paulo de Literatura - no valor de R$ 200 mil -, na categoria Melhor Livro de Autor Estreante, por "A Chave de Casa" (Record). O livro será em breve publicado na Espanha e na França, e também teve seus direitos para o cinema vendidos recentemente. Também em 2008, Tezza conquistou a incrível façanha de ser o autor mais premiado do ano. Com "O Filho Eterno" (Record), baseado em sua própria história, pois tem um filho com síndrome de Down), ele conquistou os prêmios Jabuti, Portugal Telecom, Bravo!, APCA e o Prêmio São Paulo de Literatura.

Finalmente, Anne Enright surpreendeu o mundo literário ao derrotar favoritos como Ian McEwan e conquistar o Booker Prize de 2007 com "O Favorito" (Alfaguara), livro que, até antes do anúncio do prêmio, havia vendido apenas 3.500 cópias no Reino Unido - tão logo seu nome foi aclamado, 28 países compraram os direitos de tradução. Na Mesa 3, "Verdades Inventadas", que acontece hoje na programação da Flip, Tatiana fala sobre "A chave de casa", seu premiado livro de estreia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.D