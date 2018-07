Fluxo cambial fica negativo em US$84 mi em janeiro até dia 4--BC

Do dia 2 a 4 de janeiro houve entrada líquida de 683 milhões de dólares pela conta financeira --por onde passam investimentos estrangeiros em portfólio, diretos, entre outros--, frente à saída líquida de 276 milhões de dólares registrada na última semana do ano passado.

Neste mês, as compras por essa conta somaram 4,469 bilhões de dólares e as vendas, 3,786 bilhões de dólares.

Já a conta comercial teve saída líquida de 767 milhões de dólares no início de janeiro, ante entrada líquida de 589 milhões de dólares na última semana de dezembro. As exportações somaram 1,941 bilhão de dólares e as importações, 2,708 bilhões de dólares.

Em dezembro, o fluxo cambial havia registrado forte saída de divisas, de 6,755 bilhões de dólares, a maior em quatro anos, desde novembro de 2008. Naquele momento, o déficit de 7,159 bilhões de dólares, auge da crise internacional.

O mês de dezembro mostrou saída tanto na conta comercial (4,276 bilhões de dólares) como na financeira (2,479 bilhões de dólares).

Saídas mais fortes de dólares do país são habitualmente vistas no fim do ano, com filiais brasileiras remetendo lucros e dividendos para as suas matrizes no exterior.

Desde o início de dezembro, o governo e o Banco Central adotaram diversas medidas para favorecer a entrada de dólares no país para evitar uma alta mais forte da divisa ante o real.

FLUXO POSITIVO EM 2012

O ano passado acumulou fluxo cambial positivo de 16,753 bilhões de dólares, o menor desde 2008, quando houve saída líquida de 983 milhões de dólares com a crise financeira mundial.

O número de 2012 também é muito menor do que o registrado no ano anterior, quando o superávit ficou em 65,279 bilhões de dólares.

O último ano encerrou com saldo positivo tanto na conta financeira (8,380 bilhões de dólares) quanto na conta comercial (8,373 bilhões de dólares).

POSIÇÃO CAMBIAL DOS BANCOS

O BC ainda informou que os bancos encerraram dezembro com posição cambial vendida maior, de 6,069 bilhões de dólares. Até o dia 14 do mês passado, os bancos tinham posição vendida de 3,651 bilhões de dólares mas, no final de novembro, ela era comprada em 914 milhões de dólares.

A posição mostra que os bancos estão apostando com mais força na desvalorização do dólar frente o real. Operadores têm afirmado que as medidas tomadas pelo governo no final do ano passado, que retiram alguns entraves colocados à entrada de dólares no país, devem colaborar para uma queda do dólar.

