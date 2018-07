Fluxo cambial tem saída líquida de US$785 mi na semana passada--BC

No mês até o dia 8, o fluxo cambial ficou negativo em 368 milhões de dólares, depois de ter registrado superávit de 3,151 bilhões de dólares entre 25 de fevereiro e 1º de março e déficit de 105 milhões de dólares em fevereiro.

Ainda segundo o BC, no acumulado de março, houve saída líquida de 1,307 bilhão de dólares pela conta comercial, enquanto a conta financeira--por onde passam os investimentos estrangeiros em portfólio, diretos, entre outros-- teve saldo positivo de 938 milhões de dólares.

Excluindo o primeiro dia do mês, a conta comercial ficou deficitária em 1,441 bilhão de dólares, enquanto a financeira mostrou entradas líquidas de 656 milhões de dólares no período.

Analistas esperam que a conta comercial passe a mostrar superávit no final do primeiro trimestre e mantenha-se positiva durante o segundo trimestre devido às exportações do setor agropecuário.

Para a conta financeira, aumentam as perspectivas de entradas de divisas conforme crescem as expectativas de elevação da Selic --atualmente na mínima histórica de 7,25 por cento ao ano-- já no primeiro semestre, o que tornaria os ativos denominados em real mais atrativos para investidores estrangeiros.

"O Brasil pode atrair em investimentos em ações também. Há segmentos da bolsa brasileira que estão muito desvalorizados em relação a outros mercados", afirmou o consultor de pesquisas econômicas do Banco Tokyo-Mitsubishi Mauricio Nakahodo.

No acumulado do ano, o fluxo cambial continua negativo, em 2,859 bilhões de dólares, ainda segundo dados do BC.