FMI reduz previsão de crescimento do Brasil em 2009 para 3% O Fundo Monetário Internacional (fmi) reduziu a projeção de crescimento da economia brasileira em 2009 para 3 por cento, segundo dados divulgados nesta quinta-feira. A previsão anterior do Fundo era de uma expansão de 3,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano que vem. Para 2008, o FMI manteve sua estimativa de expansão de 5,2 por cento do PIB brasileiro. O Fundo divulgou nesta quinta-feira uma atualização de suas projeções de crescimento do relatório Perspectiva Econômica Mundial, com uma forte redução na projeção de crescimento da economia global em 2009, para 2,2 por cento.