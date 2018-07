Fogo destrói galpão de empresa em Juquiá (SP)

Foi controlado pelos bombeiros na noite de terça-feira, 2, um incêndio que atingiu o galpão de uma fábrica localizada na altura do km 416 da rodovia Régis Bittencourt, em Juquiá(SP), no Vale do Ribeira. O fogo teve início às 16h e destruiu parcialmente o galpão, que possui 2.300 m² e armazena galões de material inflamável. Bombeiros de Registro, Juquiá, São Vicente e Itanhaém foram acionados. Não se sabe ainda a causa do incêndio, que não deixou vítimas. Até as 4h da madrugada desta quarta, 3, algumas equipes dos bombeiros ainda estavam na empresa pois realizavam o resfriamento do material queimado.