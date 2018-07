France Telecom adquire 94 por cento da egípcia Mobinil

A Mobinil, fundada pelo empresário egípcio Naguib Sawiris, disputa com a Vodafone Egito o domínio do mercado móvel do Egito, que foi fustigado por ventos políticos depois de uma revolta que derrubou o presidente Hosni Mubarak no ano passado.

A France Telecom comprou a maioria das ações Mobinil que ainda não detinha de seu parceiro no negócio, a Sawiris da Orascom Telecom Media and Technology (OTMT).

O grupo francês já era o maior acionista da Mobinil e o Egito é uma parte fundamental de seus esforços para se expandir em mercados emergentes de alto crescimento como a África e o Oriente Médio.

O Egito é o país mais populoso do mundo árabe, com mais de 80 milhões de pessoas. As assinaturas de celulares cresceram 25 por cento a 91,1 milhões no ano até março, mostraram dados do governo, desafiando a desaceleração econômica acentuada após a derrubada de Mubarak.

