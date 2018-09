Frente fria provoca chuva e deixa SP em atenção A passagem de uma frente fria vinda do Sul do País provocava na tarde de hoje chuva forte em quase toda a capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o temporal levou o órgão a decretar estado de atenção para as zona oeste, sul e norte e para a região central e as duas marginais - Tietê e Pinheiros. Por volta das 16h20, a chuva era mais forte entre as zonas sul e oeste, mas já atingia partes das outras regiões e da Grande São Paulo. Segundo o CGE, não havia registros de pontos de alagamento.