Fundo pode ser multado em R$ 29 milhões por obras As multas ao Fundo Social do Estado pelas obras irregulares na área externa de três casarões tombados no Parque da Água Branca, zona oeste da capital, podem chegar a R$ 29 milhões. A intervenção, denunciada ontem pelo Estado, desrespeita liminar da Justiça de 26 de junho contra as obras. Os órgãos estadual e municipal do patrimônio histórico também só permitiam obras internas nos prédios que estão tendo alterações externas. O Fundo Social do Estado não respondeu se vai paralisar as obras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo