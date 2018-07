Garota cai do 4º andar de prédio na zona leste de SP O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma adolescente de 16 anos que caiu do 4º andar de um prédio na tarde de hoje, no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. A corporação foi acionada por volta das 16h40 e enviou duas viaturas para a Rua Dante Alderigo. Um helicóptero da Polícia Militar (PM) também esteve no local. A garota foi levada para o Hospital das Clínicas em estado grave.