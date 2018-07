Gata é capturada levando celulares para presídio

De acordo com a SAP, a direção do presídio já investigava denúncia de que detentos iriam usar animais domésticos para introduzir celulares na unidades. Segundo a secretaria, esta é a primeira vez que um gato é usado para infiltrar celulares em penitenciárias do Estado de São Paulo. No ano passado, os agentes da Penitenciária de Pirajuí, cidade próxima de Getulina, capturaram dois pombos com celulares dentro de pequenas mochilas presas no corpo das aves.

Um procedimento administrativo foi aberto pela administração do presídio para apurar se algum preso tem ligação com o uso do animal para este fim.

Túnel

Em Sorocaba, agentes da penitenciária Danilo Pinheiro, localizaram um túnel de 1,5 metro aberto numa cela em que estavam detidos 12 homens. A tentativa de fuga foi denunciada por um telefonema anônimo. O buraco tinha 31 centímetros de diâmetro. Na mesma cela, os agentes também apreenderam oito barras de ferro, cinco metros de fio elétrico, holofote e facas de chapas de aço. Os detentos foram transferidos de cela. A tentativa acontece no momento em que o presídio enfrenta a superlotado, com 150% mais presos que sua capacidade. Nos últimos dias, dois detentos foram encontrados mortos no interior da unidade.