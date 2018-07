Gerente da Caixa tem 8 parentes sequestrados no Rio

Oito parentes de um gerente da Caixa Econômica Federal foram sequestrados na noite de quinta-feira, em São Gonçalo, no Grande Rio, como forma de obrigar o funcionário a retirar todo o dinheiro que estava na agência de Magé, na Baixada Fluminense. Entre as vítimas estava um bebê, sobrinho do gerente, além da mulher dele, dois filhos, os sogros e os cunhados. Enquanto os parentes foram levados para o cativeiro, os criminosos mantiveram o gerente como refém. Por volta das 8 horas desta sexta-feira, 9, ele foi libertado para retirar os R$ 400 mil que havia no cofre da agência. Agentes da Polícia Federal chegaram a tempo de impedir o saque e passaram a negociar a libertação dos reféns. A instituição não esclareceu quem comunicou o crime. A PF acionou ainda a equipe da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil (Core), que monitorou a região do crime com helicópteros, e os batalhões da Polícia Militar de Magé e São Gonçalo, que fizeram barreiras nas cidades. Por volta das 11 horas, as oito pessoas foram libertadas, sem ferimentos. Não houve pagamento de resgate. Os criminosos fugiram.