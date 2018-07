Governo e CBF avaliam adoção de calendário europeu no futebol O calendário do futebol brasileiro pode ser alterado para se aproximar do modelo europeu e evitar a saída de atletas durante o Campeonato Brasileiro, disse nesta sexta-feira o ministro do Esporte, Orlando Silva, após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira.